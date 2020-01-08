0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 541 0

Потоп в Оcean Plaza: эксперт объяснил, кто компенсирует убытки бизнеса

Потоп в Оcean Plaza: эксперт объяснил, кто компенсирует убытки бизнеса

Ущерб от прорыва трубы с кипятком, который произошел возле торгового центра Ocean Plaza вечером 13 января, будут подсчитывать не один день.

Об этом рассказал президент ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита.

Он уточнил, что пока что говорить о конкретных суммах рано.

“Прямой ущерб собственников назвать трудно. Мы не видим объема площади, которая пострадала. Ущерб должна оценить строительная экспертиза, которая будет проводиться не один день”, – сказал Пита.

По словам специалиста, компенсация ущерба арендаторам может покрываться за счет страховок или за счет виновной стороны.

Читайте также: Парцхаладзе об аварии возле Ocean Plaza: Необходимо системное обновление инженерных сетей городов

“У меня нет информации о том, какие коммуникации прорвало – внешние или внутренние. Если будет доказано, что авария произошла по вине собственника ТРЦ, арендаторы могут предъявить виновной стороне претензии. И потом либо договариваться мирным путем, либо взыскивать ущерб в судебном порядке. Для получения компенсации у арендаторов должно быть подтверждение размера ущерба: акты о товаре, который там находился в момент ЧП. Если ремонт проводился за счет арендаторов – они могут претендовать на возмещение стоимости ремонта либо на восстановительные работы за счет виновной стороны. Такие условия – возмещение убытков – обычно прописываются в договорах аренды. Они есть и в общем законодательстве”, – объяснил Пита.

Напомним, из-за прорыва трубы пострадало девять человек. По состоянию на 8:00 14 января, семь человек оставались в больнице.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.