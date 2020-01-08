Потоп в Оcean Plaza: эксперт объяснил, кто компенсирует убытки бизнеса

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Ущерб от прорыва трубы с кипятком, который произошел возле торгового центра Ocean Plaza вечером 13 января, будут подсчитывать не один день.
Об этом рассказал президент ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита.
Он уточнил, что пока что говорить о конкретных суммах рано.
“Прямой ущерб собственников назвать трудно. Мы не видим объема площади, которая пострадала. Ущерб должна оценить строительная экспертиза, которая будет проводиться не один день”, – сказал Пита.
По словам специалиста, компенсация ущерба арендаторам может покрываться за счет страховок или за счет виновной стороны.
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“У меня нет информации о том, какие коммуникации прорвало – внешние или внутренние. Если будет доказано, что авария произошла по вине собственника ТРЦ, арендаторы могут предъявить виновной стороне претензии. И потом либо договариваться мирным путем, либо взыскивать ущерб в судебном порядке. Для получения компенсации у арендаторов должно быть подтверждение размера ущерба: акты о товаре, который там находился в момент ЧП. Если ремонт проводился за счет арендаторов – они могут претендовать на возмещение стоимости ремонта либо на восстановительные работы за счет виновной стороны. Такие условия – возмещение убытков – обычно прописываются в договорах аренды. Они есть и в общем законодательстве”, – объяснил Пита.
Напомним, из-за прорыва трубы пострадало девять человек. По состоянию на 8:00 14 января, семь человек оставались в больнице.
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