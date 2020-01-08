Парцхаладзе об аварии возле Ocean Plaza: Необходимо системное обновление инженерных сетей городов

Авария возле Ocean Plaza – наглядный пример необходимости системного обновления инженерных сетей городов.

Об этом написал на своей Fb-странице президент КБУ Лев Парцхаладзе.

“Сети изношены более чем на 80%. «Заплаточное» обновление сетей лишь переводит эту проблему в хроническую”, – добавил он.

Он подчеркнул, что практика паевых взносов показала свою неспособность решить эту задачу. А муниципалитеты должны взять полную ответственность, привлечь грантовые и кредитные средства и обновить системы максимум за 5 лет.

“Потребителям нужно понимать, что качество и стабильность услуги возможно лишь при условии стимулирующего тарифа, за счет которого частично будет покрываться обновление сетей”, – добавил президент КБУ.

При обновлении сетей необходимо внедрять инновации – новейшие материалы, датчики. Инженерия в третьем тысячелетии обязательно должна быть “smart”.

Справка Finance.ua:

Вечером 13 января в Голосеевском районе Киева в результате порыва теплосети произошел подмыв асфальтового покрытия, в результате чего горячей водой залило улицу и расположенный на ней ТРЦ “Ocean Plaza”.