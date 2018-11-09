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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за “кнопкодавство”.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Речь идет о законе “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях Верховной рады Украины” № 404.
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В частности, закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосование нардепом на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата (“кнопкодавство”).
Штрафы – от 3 тысяч до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 тысяч до 85 тысяч гривен).
Как будут конролировать – ВР обеспечивает видеофиксацию голосования депутатами во время пленарных заседаний. В случае обнаружения на заседании факта нарушения требований по поводу личного голосования путем голосования вместо другого нардепа рассмотрение вопроса повестки дня по его требованию останавливается.
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