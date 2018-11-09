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Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за "кнопкодавство"

Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за "кнопкодавство"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за “кнопкодавство”.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Речь идет о законе “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях Верховной рады Украины” № 404.

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В частности, закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосование нардепом на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата (“кнопкодавство”).

Штрафы – от 3 тысяч до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 тысяч до 85 тысяч гривен).

Как будут конролировать – ВР обеспечивает видеофиксацию голосования депутатами во время пленарных заседаний. В случае обнаружения на заседании факта нарушения требований по поводу личного голосования путем голосования вместо другого нардепа рассмотрение вопроса повестки дня по его требованию останавливается.

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По материалам Finance.UA
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