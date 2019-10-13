Нардепов будут лишать зарплаты за прогулы

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Верховная Рада приняла закон о наказании депутатов за неучастие в голосовании за законопроекты.
За принятие этого закона проголосовали 265 народных депутатов Украины.
Как будут начислять зарплату народным депутатам – начисление будет производиться только в том случае, если депутат участвовал не менее чем в 70% голосований, при этом нажав кнопку «за», «против» или «воздержался».
Наказание будет применяться, если депутат:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине бедных граждан освободят от налогов: подробности новой реформыВчера, 14:03 - 5572 20
В Приват24 появилась новая услугаВчера, 11:01 - 87546 13
Предприниматели могут не справиться с финансовым и фискальным давлением после перехода на РРО, - ЮжанинаВчера, 13:52 - 1096 7
Сколько украинцев выступают за референдум по рынку земли (опрос)Позавчера, 17:03 - 1256 7
Гетманцев сообщил, чем должна завершиться налоговая реформаВчера, 21:33 - 734 6
"Киевстар" готовит изменения в некоторых тарифахВчера, 17:02 - 6290 5
В Украине бедных граждан освободят от налогов: подробности новой реформыВчера, 14:03 - 5572 20
Предприниматели недовольны предложениями Президента относительно ФЛПВчера, 14:11 - 1556
День финансов, 16 октября: новая услуга в Приват24, кредитные карты с рассрочкой, цены на газВчера, 17:50 - 1547
МВФ вывел Украину из группы СНГ — Маркарова (таблица)Вчера, 14:29 - 1181
Volvo представила свой первый электромобильОколо часа назад - 58
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)Вчера, 12:10 - 336
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 1075
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 1392
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 2223