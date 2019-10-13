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Нардепов будут лишать зарплаты за прогулы

Нардепов будут лишать зарплаты за прогулы

Верховная Рада приняла закон о наказании депутатов за неучастие в голосовании за законопроекты.

За принятие этого закона проголосовали 265 народных депутатов Украины.

Как будут начислять зарплату народным депутатам – начисление будет производиться только в том случае, если депутат участвовал не менее чем в 70% голосований, при этом нажав кнопку «за», «против» или «воздержался».

Наказание будет применяться, если депутат:

  • отсутствует на пленарных заседаниях – за этим будет следить электронная система регистрации и председатель Верховной Рады;
  • если депутат без уважительных причин пропустил более 30% пленарных заседаний или половину заседаний комитетов.

Справка Finance.ua

  • Ранее руководитель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявлял, что считает недостаточной зарплату народных депутатов.
  • По словам Разумкова, зарплата депутатов нового созыва составит 36-37 тыс. гривен, а с доплатами — до 50 тыс. гривен.
По материалам Finance.UA
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