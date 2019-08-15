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Разумков рассказал, какие будут зарплаты у депутатов в новом созыве

Разумков рассказал, какие будут зарплаты у депутатов в новом созыве

Руководитель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, претендент на пост спикера парламента, считает недостаточной зарплату народных депутатов.

Об этом заявил в он интервью «Новому времени».

Зарплата депутатов нового созыва составит 36-37 тыс. гривен, а с доплатами — до 50 тыс. гривен. В ответ на вопрос журналистки о том, справедлива ли эта сумма, Разумков заявил, что «она могла бы быть больше». По его словам, на фоне минимальной — это хорошая зарплата, но недостаточная.

«Мы только идем к тому, что есть, например, у европейских депутатов — достойная зарплата и хороший социальный пакет, когда человек держится за эту работу и понимает ее престиж», — заявил глава «Слуги народа».

Как заявил Разумков, «за 40 тыс. гривен не купишь шестисотый Mercedes, но жить можно вполне достойно». «Дальше вопрос твоих ценностей. Если ты коррупционер, тебя и миллионные заработки не остановят», — продолжил он. При этом Разумков пояснил, что не готов озвучить адекватную, по его мнению, зарплату.

Глава «Слуги народа» заявил, что не интересовался суммой зарплаты будущего спикера Рады. «Но примерно знаю, что где‑то под 50 тыс. гривен, и мне достаточно», — отметил он.

По словам Разумкова, он сформировал себе «материальную подушку» за счет своего бизнеса, который переписал на жену. «Могу говорить об этом спокойно, потому что она и была одним из партнеров в нашем консалтинговом бизнесе, и сенсации здесь не будет», — сказал политик.

По материалам Hubs
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