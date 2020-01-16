В 2019 году в Украине установлен рекорд по продажам мотоциклов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
За 2019 год в Украине было продано почти 34 тыс. новых мотоциклов и мопедов. Это на 50% больше, чем год назад.
Об этом сообщает портал AUTO-Consulting.
“Украинский рынок мотоциклов испытал настоящий бум продаж в 2019 году и наверняка войдет в историю как один из самых успешных”, – говорится в сообщении.
Лидеры продаж:
Читайте также: Как выглядят цифровые водительские права в Украине
Активизировались в 2019 году продажи и именитый брендов. Так, №1 среди японских производителей стала Honda. Заметно прибавили в реализации и дилеры BMW Motorrad и Yamaha.
Лидеры по областям:
“Драйвером роста в 2019 году стали недорогие классические мопеды и мотоциклы с объемом двигателя 125 см3. Их продажи составили почти 72% рынка. Активно росли продажи и мотоциклов класса эндуро и квадроциклов ATV”, – добавляют эксперты.
Показательно, что к концу года динамика рынка стала нарастать, даже с учетом фактора сезонности. Финальный 4-й квартал моторынок финишировал уже с ростом более 55%, что дает все основания предполагать о продолжении этого роста и в 2020 году.
Штрафы для мотоциклистов в 2019 году:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Накопительные пенсии в Украине: какие взносы обяжут платить украинцевВчера, 21:04 - 5574 18
Минэкономики: половина украинцев трудоспособного возраста работают нелегально или на заработках9 ч. назад - 1700 6
Украинцы ждут открытия рынка труда в Германии - эксперт17 ч. назад - 4132 3
В Германии назвали самые проблемные кроссоверыВчера, 14:02 - 12384 2
ТОП-5 автомобилей, которые обесцениваются быстрее всегоВчера, 16:03 - 9638 1
На какие виды отпусков имеет право работник, имеющий детей13 ч. назад - 11099
Украинцы ждут открытия рынка труда в Германии - эксперт17 ч. назад - 4132 3
Размер пособия на ребенка в Польше4 ч. назад - 3067 1
Kia разработает электрокроссовер с запасом хода 500 км (фото)Вчера, 23:07 - 2361
Минэкономики: половина украинцев трудоспособного возраста работают нелегально или на заработках9 ч. назад - 1700 6
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)Позавчера, 11:10 - 1106
Microsoft запустил новый браузер16.01.2020, 14:33 - 842
Porsche запатентовала аэромобиль в форме НЛО (схема)15.01.2020, 15:21 - 849 1
Аэротакси от Airbus совершило первый свободный полет13.01.2020, 12:41 - 1774
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)08.01.2020, 12:10 - 1949 1