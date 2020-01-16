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В 2019 году в Украине установлен рекорд по продажам мотоциклов

В 2019 году в Украине установлен рекорд по продажам мотоциклов

За 2019 год в Украине было продано почти 34 тыс. новых мотоциклов и мопедов. Это на 50% больше, чем год назад.

Об этом сообщает портал AUTO-Consulting.

“Украинский рынок мотоциклов испытал настоящий бум продаж в 2019 году и наверняка войдет в историю как один из самых успешных”, – говорится в сообщении.

Лидеры продаж:

  • Musstang. За 2019 год ему удалось нарастить продажи на 62% и занять более 20% украинского рынка мотоциклов;
  • Spark. Этому бренду отдали предпочтение 14% покупателей;

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  • Lifan. Продажи выросли за год на 76%;
  • также стремительный рост продаж у брендов Forte, Bajaj и Loncin.

Активизировались в 2019 году продажи и именитый брендов. Так, №1 среди японских производителей стала Honda. Заметно прибавили в реализации и дилеры BMW Motorrad и Yamaha.

Лидеры по областям:

  • пик продаж мотоциклетной техники пришелся на западные области Украины;
  • самый стремительный рост наблюдался в Николаевской и Житомирской областях. Здесь продажи новых мотоциклов выросли почти на 80%.

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“Драйвером роста в 2019 году стали недорогие классические мопеды и мотоциклы с объемом двигателя 125 см3. Их продажи составили почти 72% рынка. Активно росли продажи и мотоциклов класса эндуро и квадроциклов ATV”, – добавляют эксперты.

Показательно, что к концу года динамика рынка стала нарастать, даже с учетом фактора сезонности. Финальный 4-й квартал моторынок финишировал уже с ростом более 55%, что дает все основания предполагать о продолжении этого роста и в 2020 году.

Справка Finance.ua

Штрафы для мотоциклистов в 2019 году:

  • езда без регистрации и номерного знака – 170 грн;
  • езда без прав соответствующей категории (оставил дома), а также без техпаспорта и полиса автогражданки – 425 грн;
  • езда без прав соответствующей категории (нет совсем) – 510 грн;
  • превышение скорости более чем на 20 км/ч – 255 грн;
  • превышение скорости более чем на 50 км/ч – 510 грн.
По материалам Finance.UA
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