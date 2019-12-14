Как выглядят цифровые водительские права в Украине

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Министерство цифровой трансформации объявило о наборе участников для тестирования бета-версии приложения “Дия”, первые скриншоты c функцией электронных водительских прав уже появились в сети.
Для того чтобы принять участие в бета-тесте, нужно было оставить заявку на сайте проекта, при этом иметь водительские права и техпаспорт машины.
Сейчас прием заявок уже закрыт. По данным “Приватбанка” (с помощью его программы и сервиса monobank можно авторизоваться в приложении), на тест зарегистрировалось 58 000 пользователей.
На этапе бета-теста в приложение можно добавить свои водительские права и техпаспорт. Эти онлайн-документы – полноценный аналог пластиковых прав и бумажных документов. В приложении можно посмотреть, какие виды цифровых документов доступны на данный момент.
Планируется, что со временем в этом приложении и на таком же сайте можно будет получать государственные услуги, здесь же будут находиться онлайн-аналоги документов гражданина.
Напоминаем, Кабинет Министров на заседании 18 декабря принял решение ввести электронные ученические и студенческие билеты.
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