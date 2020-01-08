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Panasonic представила прототип собственных VR-очков (фото, видео)

Panasonic представила прототип собственных VR-очков (фото, видео)

Японская компания Panasonic взялась создавать собственное устройство в более компактной форме.

Как сообщает The Verge, показанная Panasonic гарнитура, выполненная в стимпанк-стиле, была разработана японцами совместно с американской Kopin Corporation, изготовившей для устройства специальные OLED-панели с разрешением 3840×2160 и диагональю 1 дюйм.

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Согласно пресс-релизу, миниатюрные дисплеи обеспечивают четкую картинку без «эффекта решетки», когда линии между пикселями заметны пользователю.

Помимо этого, необычные VR-очки могут похвастаться первой на рынке поддержкой HDR, а также акустической системой от Technics и съемными линзами. Последнюю особенность найдут полезной люди с нарушениями зрения, которые смогут вставить в устройство рецептурные линзы и благодаря этому комфортно видеть в виртуальной реальности, пишет Engadget.

По материалам ITC.ua
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