Panasonic представила прототип собственных VR-очков (фото, видео)

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Японская компания Panasonic взялась создавать собственное устройство в более компактной форме.
Как сообщает The Verge, показанная Panasonic гарнитура, выполненная в стимпанк-стиле, была разработана японцами совместно с американской Kopin Corporation, изготовившей для устройства специальные OLED-панели с разрешением 3840×2160 и диагональю 1 дюйм.
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Согласно пресс-релизу, миниатюрные дисплеи обеспечивают четкую картинку без «эффекта решетки», когда линии между пикселями заметны пользователю.
Помимо этого, необычные VR-очки могут похвастаться первой на рынке поддержкой HDR, а также акустической системой от Technics и съемными линзами. Последнюю особенность найдут полезной люди с нарушениями зрения, которые смогут вставить в устройство рецептурные линзы и благодаря этому комфортно видеть в виртуальной реальности, пишет Engadget.
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