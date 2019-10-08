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Очки виртуальной реальности от Apple выйдут в 2020 году (фото)

Очки виртуальной реальности от Apple выйдут в 2020 году (фото)

Авторитетный аналитик Мин-Чи Куо, который специализируется на продукции Apple, сообщил, что в 2020 году компания собирается выпустить совершенно новый инновационный продукт. По словам аналитика, массовое производство очков дополненной реальности начнется уже в этом квартале, а на рынке они появятся во втором квартале 2020 года.

Они не будут отдельным продуктом, а станут очередным компаньоном смартфонов Apple.

То есть для корректной работы очков потребуется сопряжение с iPhone. Если помните, в свое время с очками дополненной реальности экспериментировала компания Google, но от их массового выпуска в итоге решено было отказаться. К тому же, по данным аналитика, в следующем году компания Apple собирается запартнериться со сторонними компаниями в выпуске шлемов дополненной реальности. А также выпустить смартфон в стиле ожидаемого iPhone SE 2.

По материалам bigmir.net
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