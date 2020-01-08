За год в Украине ввели в эксплуатацию 775 многоквартирных домов

За 2019 год по Украине было введено в эксплуатацию 775 многоквартирных жилых домов общей площадью более 11 млн кв. м.

Об этом пишет портал budport, ссылаясь на Реестр ГАСИ.

Абсолютным лидером по площади сданных в эксплуатацию домов является столица Украины – более 2,1 млн. кв.м.

ТОП-5 регионов по количеству многоквартирных домов:

Киевская область – 149 домов площадью более 1 800 000 кв.м;

Львов – 95 домов площадью более 1 100 000 кв.м;

Киев – 58 домов площадью более 2 100 000 кв.м;

Одесская область – 38 домов площадью почти 800 000 кв.м;

Ивано-Франковск – 36 домов площадью более 450 000 кв.м.

Читайте также: Эксперт дала прогноз по рынку первичной недвижимости на 2020 год

В 2019 году по Украине было введено в эксплуатацию больше всего 9-16 этажных домов – 419 шт.

Справка Finance.ua:

С 1 января 2020 года обновлены государственные строительные нормы по проектированию высотных зданий.

В 2020 году начался переходный период, в течение которого уплата долевого участия будет производиться исключительно денежными средствами до принятия объекта в эксплуатацию.