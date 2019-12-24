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Повышенные тарифы на распределение газа вступили в силу

Повышенные тарифы на распределение газа вступили в силу

Повышенные Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), тарифы на услуги по распределению природного газа для операторов ГРС вступили в силу с 1 января.

Об этом свидетельствует опубликованное решение НКРЭКУ, опубликованное в правительственном издании “Урядовый курьер” №250 от 28 декабря 2019 года.

Некоторые тарифы на распределение природного газа в месяц (без ПДВ):

  • Винницагаз – 0,89 грн/куб. м;
  • Волыньгаз – 0,91 грн/куб. м;
  • Днепрогаз – 0,55 грн/куб. м;
  • Донецкоблгаз – 0,70 грн/куб. м;
  • Житомиргаз – 0,89 грн/куб. м;
  • Закарпатгаз – 1,04 грн/куб. м;

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  • Киевгаз – 0,28 грн/куб. м;
  • Киевоблгаз – 0,78 грн/куб. м;
  • Львовгаз – 0,90 грн/куб. м;
  • Одессагаз – 0,65 грн/куб. м;
  • Харьковгаз – 1,03 грн/куб. м;
  • Харьковгоргаз – 0,30 грн/куб. м;
  • Черниговгаз – 0,89 грн/куб. м.

Справка Finance.ua:

  • 24 декабря регулятор одобрил повышение с 1 января 2020 в два этапа тарифов для операторов газораспределительных станций (ГРС).
  • В Нафтогазе считают, что цены на газ на европейских энергетических рынках в начале 2020 году могут существенно снизиться.
По материалам Finance.UA
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