Повышенные тарифы на распределение газа вступили в силу

Повышенные Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), тарифы на услуги по распределению природного газа для операторов ГРС вступили в силу с 1 января.

Об этом свидетельствует опубликованное решение НКРЭКУ, опубликованное в правительственном издании “Урядовый курьер” №250 от 28 декабря 2019 года.

Некоторые тарифы на распределение природного газа в месяц (без ПДВ):

Винницагаз – 0,89 грн/куб. м;

Волыньгаз – 0,91 грн/куб. м;

Днепрогаз – 0,55 грн/куб. м;

Донецкоблгаз – 0,70 грн/куб. м;

Житомиргаз – 0,89 грн/куб. м;

Закарпатгаз – 1,04 грн/куб. м;

Киевгаз – 0,28 грн/куб. м;

Киевоблгаз – 0,78 грн/куб. м;

Львовгаз – 0,90 грн/куб. м;

Одессагаз – 0,65 грн/куб. м;

Харьковгаз – 1,03 грн/куб. м;

Харьковгоргаз – 0,30 грн/куб. м;

Черниговгаз – 0,89 грн/куб. м.

Справка Finance.ua:

24 декабря регулятор одобрил повышение с 1 января 2020 в два этапа тарифов для операторов газораспределительных станций ( ГРС ).