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В Украине с 2020 года на 30% возрастет тариф на транспортировку газа

В Украине с 2020 года на 30% возрастет тариф на транспортировку газа

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила повышение в 2020 году тарифов для операторов газораспределительных систем. Его планируют провести в два этапа.

Решение приняли 24 декабря на заседании регулятора, говорится в сопроводительных документах.

Повышение тарифов на услуги по распределению газа планируют осуществить в два этапа:

  • с 1 января (тариф будет составлять от 0,28 до 1,99 гривны за кубометр газа в месяц в зависимости от региона);
  • с 1 июля 2020 года (от 0,28 до 2,73 гривны).

На первом этапе повышение цены на распределение газа в среднем по стране составит 30%. Нововведения будут касаться 44 региональных газораспределительных компаний.

По материалам hromadske.tv
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