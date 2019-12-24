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Цены на газ в Украине могут снизиться в начале 2020 - Нафтогаз

Цены на газ в Украине могут снизиться в начале 2020 - Нафтогаз

В Нафтогазе считают, что цены на газ на европейских энергетических рынках в начале 2020 году могут существенно снизиться. Это приведет к падению цен на газ и для украинских потребителей.

Об этом сообщил глава Нафтогаза Андрей Коболев в интервью, опубликованном на странице компании 8 января.

«Были созданы рекордные запасы газа. Сейчас при условии продолжения транзита трейдеры будут их продавать. Есть определенная вероятность, что это может привести к снижению цены газа на европейском рынке, а соответственно и в Украине, которая стала полноценной частью европейского рынка природного газа», – сообщил Коболев.

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По его словам, падение цены на газ станет возможным благодаря тому, что Украина и Россия смогли заключить договор о продлении транзита российского газа. В то же время в заключение этого договора не верили ни в Европе, ни в Украине. В частности поэтому Украина также накопила рекордные объемы газа в своих хранилищах.

По материалам hromadske.tv
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