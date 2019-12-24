Samsung покажет проект ввода текста при помощи фронтальной камеры

Компания Samsung заявила, что на грядущей выставке CES 2020 покажет разработку проекта SelfieType.

В SelfieType объединены фронтальная камера смартфона и алгоритмы искусственного интеллекта для создания виртуальной клавиатуры. Другими словами, данная разработка позволяет вводить текст за пределами дисплея мобильного устройства при помощи движений пальцев. При этом SelfieType не требует использования дополнительного оборудования и легко адаптируется к различным мобильным устройствам, таким как смартфоны, планшеты и ноутбуки.

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Отмечается, что данная возможность может работать на устройствах сторонних производителей, так как для полноценного использования SelfieType необходимо иметь лишь фронтальную камеру (или веб-камеру в случае ноутбуков) и необходимое ПО. Даже не требуется использовать проектор, как в некоторых других подобных решениях. Таким образом, после завершения разработки Samsung может продать данное решение и другим компаниям.

Среди прочих новинок, которые Samsung покажет на CES 2020, упоминаются следующие: умный фломастер Hyer, который работает подобно Google; устройство в виде окна, излучающее искусственный солнечный свет; смартфоны Galaxy S10 Lite и Galaxy Note 10 Lite; безрамочный телевизор.