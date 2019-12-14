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Samsung хочет выпустить смартфон с камерой на 144 Мп

Samsung хочет выпустить смартфон с камерой на 144 Мп

108 Мп для камеры смартфона не предел. Сетевой инсайдер сообщил, что Samsung планирует использовать 14-нанометровый техпроцесс для создания датчика на 144 Мп.

Блогер Ice universe поделился в Twitter документом, в котором описывается возможность использования указанного техпроцесса для изготовления новых датчиков изображения.

Когда такие сенсоры могут появиться, пока непонятно. Да и подробностей как таковых об этом нет. Но сам факт, что Samsung рассматривает технологии создания 144-Мп датчиков, говорит о вероятном их появлении.

По слухам, в грядущем флагмане от южнокорейской компании Galaxy S11 будет установлена камера разрешением 108 Мп. Поэтому появления датчиков на 144 Мп нет смысла ждать ранее чем в второй половине 2020 года.

По материалам bigmir.net
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