Bosch представила новую разработку для смарт-очков (видео)

Компания Bosch недавно анонсировала Smartglasses Light Drive, новое готовое к использованию решение для производителей устройств.

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Оно позволит им создавать меньшие, более легкие и более стильные смарт-очки. Решение Bosch Smartglasses Light Drive также будет работать с изогнутыми и корректирующими линзами. Прозрачность в течение всего дня, меньший размер на 30% по сравнению с другими смарт-очками, вес менее 10 г и способность доставлять яркие изображения даже под прямыми солнечными лучами – это лишь часть основных преимуществ Smartglasses Light Drive.

Новое решение от Bosch – это просто расширение дисплея смартфона или “умных” часов. Пользователь может использовать эти смарт-очки для следующих целей: оперативная информация по громкой связи в минималистском формате; навигация, звонки и уведомления; будильники, напоминания календаря; платформы обмена сообщениями, такие как WhatsApp и WeChat; ежедневная информация на основе заметок, например, список дел и список покупок; конфиденциальность, только для глаз пользователя, невидимая для других.