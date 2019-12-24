Hyundai берёт на вооружение VR-систему для ускорения разработки автомобилей

Ключевыми элементами новой системы являются VR-очки и массив из 36 датчиков движения, отслеживающих действия пользователя. В текущем виде платформа обеспечивает возможность одновременного участия в работах до 20 специалистов.

Благодаря новой системе конструкторы и инженеры попадают в виртуальную модель проекта. Специалисты могут оценивать применённые конструкторские решения, анализировать качество элементов и проводить экспериментальную проверку образцов.

Платформа моделирует элементы наружной и внутренней конструкции, освещение, цвета, материалы и даже создаёт виртуальное окружение.

В результате, специалисты могут эффективнее оценивать множество конструкторских решений на более ранних этапах процесса разработки, что раньше было физически невозможно.

Ожидается, что VR-система поможет сократить время разработки новых автомобилей на 20 %, а ежегодные расходы на проектирование — на 15 %.

В перспективе Hyundai Motor планирует реализовать возможность удалённого доступа к VR-платформе. Это позволит специалистам из разных уголков мира взаимодействовать в виртуальной среде в реальном времени. Плюс к этому будут внедрены функции дополненной реальности.