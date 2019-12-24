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НБУ может снизить учетную ставку до 8% уже в 2020 году, - Смолий

НБУ может снизить учетную ставку до 8% уже в 2020 году, - Смолий

Национальный банк может снизить учетную ставку до 8% в 2020 году благодаря замедлению инфляции.

Об этом глава Нацбанка Яков Смолий сказал в интервью проекту KRYM.

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“Учетная ставка сейчас 13,5%. В 2019 году мы снизили ее с 18% до 13,5%. Сегодня все макроэкономические показатели говорят о том, что у нас есть все основания продолжить этот тренд в следующем году. Мы в своих макропрогнозах закладывали более медленное снижение учетной ставки и ускорение в случае вхождения инфляции в целевой диапазон. Поскольку инфляция достигла этого уровня (5%. – ред.), мы имеем все основания ускорить этот процесс. Наш прогноз по ставке был 9% на конец [2020] года, 8% – в 2021-м. Мы с коллегами уже обсуждали, что этого показателя мы сможем достичь в следующем году”, – заявил он.

Справка Finance.ua:

  • 13 декабря Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 15,5% до 13,5% годовых.
  • 24 октября 2019 года Нацбанк снизил размер учетной ставки в Украине до 15,5% годовых.
  • 5 сентября 2019 года правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 16,5%.
По материалам Espreso.tv
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