С сегодняшнего дня начинают действовать новые счета для уплаты ЕСВ

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С 3 января 2020 года начинают действовать новые счета для уплаты единого взноса, открытые на балансе центрального аппарата Казначейства Украины (МФО 899998), по стандарту IBAN.
Об этом сообщили в Главном управлении ГНС Днепропетровской области.
В связи с введением нового Плана счетов бухгалтерского учета в госсекторе с 3 января вводятся новые счета для зачисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) – 3556.
Если плательщик уплатил средства на старые счета 3719 по зачислению единого взноса, они не будут зачисляться, а возвращаться плательщикам, как невыясненные поступления.
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