С сегодняшнего дня начинают действовать новые счета для уплаты ЕСВ

С 3 января 2020 года начинают действовать новые счета для уплаты единого взноса, открытые на балансе центрального аппарата Казначейства Украины (МФО 899998), по стандарту IBAN.

Об этом сообщили в Главном управлении ГНС Днепропетровской области.

В связи с введением нового Плана счетов бухгалтерского учета в госсекторе с 3 января вводятся новые счета для зачисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) – 3556.

Если плательщик уплатил средства на старые счета 3719 по зачислению единого взноса, они не будут зачисляться, а возвращаться плательщикам, как невыясненные поступления.

Справка Finance.ua:

Минимальный размер ЕСВ в месяц с 1 января составит 1039,06 грн (22% от минимальной зарплаты).