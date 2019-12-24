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С сегодняшнего дня начинают действовать новые счета для уплаты ЕСВ

С сегодняшнего дня начинают действовать новые счета для уплаты ЕСВ

С 3 января 2020 года начинают действовать новые счета для уплаты единого взноса, открытые на балансе центрального аппарата Казначейства Украины (МФО 899998), по стандарту IBAN.

Об этом сообщили в Главном управлении ГНС Днепропетровской области.

В связи с введением нового Плана счетов бухгалтерского учета в госсекторе с 3 января вводятся новые счета для зачисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) – 3556.

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Если плательщик уплатил средства на старые счета 3719 по зачислению единого взноса, они не будут зачисляться, а возвращаться плательщикам, как невыясненные поступления.

Справка Finance.ua:

  • Минимальный размер ЕСВ в месяц с 1 января составит 1039,06 грн (22% от минимальной зарплаты).
  • 4 октября Верховная Рада одобрила во втором чтении и в целом законопроекты №1049 и №1051, которыми вводят единый счет для уплаты налогов и сборов и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование с 1 января 2021 года.
По материалам Finance.UA
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