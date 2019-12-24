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Рост Bitcoin за 10 лет составил 9 миллионов процентов (инфографика)

Рост Bitcoin за 10 лет составил 9 миллионов процентов (инфографика)

Крупнейшая цифровая валюта Bitcoin с июля 2010 года подорожала более чем 9 миллионов процентов.

Об этом свидетельствуют данные, проанализированные агентством Bloomberg.

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Динамика биткоина за последнее десятилетие, даже с учетом его мощного рывка вверх и дальнейшего мегаобвала, дает фору всем другим активам, пишет издание.

Индекс S&P 500 вырос всего в три раза за этот период. Золото подорожало на 25%. Некоторые из лучших в индексе Russell 3000 акций, а именно Exact Sciences Corp. и Intelligent Systems Corp., выросли примерно на 3000% каждая. Эти подъемы меркнут по сравнению с одним из новейших и одним из наиболее противоречивых чудес финансового мира.

“Само собой разумеется, инвесторов привлекают эти цифры. В следующем десятилетии нужен совсем другой этап роста, основанный совсем на других факторах, чем на первом этапе”, – сказал президент ProChain Capital Дэвид Тевил.

По материалам Економічна Правда
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