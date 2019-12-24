В 2019 году потребительские настроения украинцев улучшились - эксперт

В 2019 году потребительские настроения украинцев улучшились.

Об этом в комментарии ГолосUA сообщил экономический эксперт Алексей Дорошенко.

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«Этот год был неоднозначным. Год не был успешным, но люди хуже жить не стали. У многих покупательная способность выросла от 2 до 15%. Кроме того, в 2019 году за последние пять лет была самая низкая инфляция. Однако цены при этом не снижались. Если бы мы увидели доллар по 28 или по 30, то мы увидели бы совершенно другие цифры. Инфляция была бы на уровне 10-12%»,- сказал А.Дорошенко.

По его словам, первые полгода 2019-го для пенсионеров оказались негативными из-за роста цен на продукты.

«Особенно из-за роста цен на овощи борщевого набора. Только цена на лук за год выросла в 5,5 раз»,- резюмировал А.Дорошенко.