Украинцы снизили индекс потребительских настроений в ноябре

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В ноябре индекс потребительских настроений (ИПН) составил 91,7 п., что на 4,2 пункта меньше, чем в октябре. Больше всего на это повлияло снижение индекса ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Info Sapiens «Потребительские настроения в Украине», который осуществляется при финансовой поддержке Dragon Capital.
Инфляционные ожидания выросли до 185,7, что на 6,6 п. больше прошлого месяца.
Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев несколько улучшились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 3,4 п. – до значения 125,9.
Украинцы стали менее довольны текущим положением:
Экономические ожидания в ноябре сократились на 6,3 п. и составили 94,8:
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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