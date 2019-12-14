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Украинцы снизили индекс потребительских настроений в ноябре

Украинцы снизили индекс потребительских настроений в ноябре

В ноябре индекс потребительских настроений (ИПН) составил 91,7 п., что на 4,2 пункта меньше, чем в октябре. Больше всего на это повлияло снижение индекса ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Info Sapiens «Потребительские настроения в Украине», который осуществляется при финансовой поддержке Dragon Capital.

Инфляционные ожидания выросли до 185,7, что на 6,6 п. больше прошлого месяца.

Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев несколько улучшились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 3,4 п. – до значения 125,9.

Украинцы стали менее довольны текущим положением:

  • индекс текущего личного материального положения – 82,6 (увеличился на 0,1 п. по сравнению с октябрем);
  • индекс целесообразности крупных покупок – 91,8 (уменьшился на 1,9 п.).

Экономические ожидания в ноябре сократились на 6,3 п. и составили 94,8:

  • индекс ожидаемых изменений личного материального положения – 90,9 (уменьшился на 1,9 п.);
  • индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года – 93,6 (уменьшился на 11,5 п.);
  • индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет – 99,8 (уменьшился на 5,5 п.).

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По материалам Finance.UA
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