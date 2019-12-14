В Минэкономики пояснили, зачем нужна электронная трудовая книжка

Новый Трудовой кодекс будет предусматривать возможность для сотрудников иметь электронную трудовую книжку, которая, в частности, должна защитить от «манипуляций» работодателя.

Об этом в эфире программы «Нині вже» на hromadske заявила заместитель министра экономики Юлия Свириденко.

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«Электронные трудовые книжки — это опция, это возможность упростить трудовую бюрократию, это единый реестр, где будет весь ваш опыт работы указан, потому что у нас не все работодатели очень, скажем, придерживаются закона», — пояснила она.

Заместитель министра отметила, что есть работодатели, которые могут «манипулировать» работниками — не отдавать трудовую книжку, чтобы не отпускать работника с места работы.

«Так что такая проблема будет сниматься. И это возможность синхронизировать работу пенсионной службы и кадровых служб. То есть у нас будет единый реестр. Это опция», — резюмировала Свириденко.