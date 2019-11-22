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Правительство поддержало введение электронных трудовых книжек

Правительство поддержало введение электронных трудовых книжек

Министр социальной политики Юлия Соколовская сообщила, что Кабинет Министров поддержал инициативу о введении электронных трудовых книжек.

Об этом она написала на своей странице в FACEBOOK.

“Сегодня Правительство Технократов поддержало инициативу Минсоцполитики относительно электронных трудовых книжек. Отныне появляется возможность того, что бумажная трудовая книжка перестанет быть документом строгой отчетности и отойдет в прошлое”, – написала Соколовская.

Что это значит:

  • работники не должны будут продолжать советскую практику сбора кучи справок для подтверждения своего трудового стажа (если потеряли книжку);
  • пенсии и социальные выплаты постепенно станут назначаться автоматически без лишней бюрократии;
  • электронная версия трудовой книжки – это меньшая нагрузка на работодателей и самозанятых работников-ФЛП;
  • решение правительства также упростит поиск и оформление людей на работу.

Что это даст:

  • это позволит каждому в несколько кликов с помощью электронной подписи получить выписку в электронном кабинете Пенсионного фонда и не бояться потерять трудовую книжку;
  • работники будут уверены, что данные всегда надежно защищены, а недобросовестный работодатель их не исказит;
  • когда наступит время оформить пенсионные выплаты – все данные уже будет знать Пенсионный фонд;
  • работодатели не будут нагружены лишним кадровым учетом и будут иметь всегда достоверную информацию о своих работниках.

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“Данные реестра защищены, работодатели будут иметь доступ к данным только тех сотрудников, которые у них работают, а работники – доступ к данным о себе”, – отметила она.

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Для окончательного воплощения этих изменений нужна поддержка народных депутатов, которые будут голосовать за соответствующий законопроект.

По материалам Finance.UA
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