Правительство поддержало введение электронных трудовых книжек

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Министр социальной политики Юлия Соколовская сообщила, что Кабинет Министров поддержал инициативу о введении электронных трудовых книжек.
Об этом она написала на своей странице в FACEBOOK.
“Сегодня Правительство Технократов поддержало инициативу Минсоцполитики относительно электронных трудовых книжек. Отныне появляется возможность того, что бумажная трудовая книжка перестанет быть документом строгой отчетности и отойдет в прошлое”, – написала Соколовская.
Что это значит:
Что это даст:
“Данные реестра защищены, работодатели будут иметь доступ к данным только тех сотрудников, которые у них работают, а работники – доступ к данным о себе”, – отметила она.
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Для окончательного воплощения этих изменений нужна поддержка народных депутатов, которые будут голосовать за соответствующий законопроект.
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