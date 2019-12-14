Заробитчанам стоит воспользоваться налоговой амнистией - Гетманцев

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В следующем году в Украине пройдет налоговая амнистия. Соответствующий законопроект уже на окончательной стадии согласования с Министерством финансов.
Об этом сказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью порталу «Минфин».
Амнистия будет иметь добровольный характер. Но некоторым категориям населения очень рекомендуется ей воспользоваться. В частности, это касается украинцев, которые работают за границей.
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«Налоговая амнистия — это хороший стимул для налогоплательщиков выйти в «белую» перед тем, как об их активах узнает государство. Это абсолютно добровольный процесс. Никто не полезет к вам под матрас считать деньги. Если у человека доходы легальные, он уже уплатил с них налоги, они не подлежат амнистии, они уже «белые». Амнистируется только то, что «черное», — подчеркнул глава налогового комитета.
Среди числа тех, кому стоит воспользоваться налоговой амнистией, по мнению Даниила Гетманцева — заробитчане.
«Получая доход в другой стране, гражданин Украины обязан его задекларировать здесь и уплатить налоги. Если речь идет, например, о Польше, с которой у нас заключен договор об избежании двойного налогообложения, алгоритм другой. По итогам года человек получает в польской налоговой службе справку о полученном доходе и уплаченном с него налоге. Предъявляет декларацию в украинскую налоговую и доплачивает только разницу между рассчитанным украинским и уплаченным польским налогами. Кстати, в случае с Польшей ничего доплачивать не придется», — рассказал глава налогового комитета.
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