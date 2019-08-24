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Как будет проходить процесс налоговой амнистии

Как будет проходить процесс налоговой амнистии

В ходе налоговой амнистии общая ставка составит 5%, сниженная – 2,5%. С неденежных активов будет взиматься повышенная ставка.

Об этом сказал в интервью юрист Даниил Гетманцев.

«Налоговую амнистию планируется запустить в пакете с BEPS и ратификацией соглашения об автоматическом обмене налоговой информацией. Мы предполагаем, что амнистия будет платной. Общая ставка – 5%, сниженная – 2,5% при инвестировании в облигации госзайма. Повышенная ставка будет взиматься с декларирования неденежных активов. Чтобы активы были амнистированы, они должны быть возвращены Украине в денежной форме и размещены на счетах украинских банков», – отметил он.

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По словам Гетманцева, налоговая амнистия преследует три цели – дать людям возможность «начать новую финансовую историю с чистого листа», вернуть деньги в Украину и наполнить бюджет.

«Мы предполагаем, что деньги в размере 300 тыс. грн будут амнистированы каждому – независимо от того, подал кто-то декларацию или не подал”, – сказал Гетманцев.

Он подчеркнул, что амнистия является добровольной, а добровольное декларирование в ходе налоговой амнистии освободит от ответственности за уклонение от уплаты налогов и фиктивное предпринимательство. От ответственности за коррупцию и хищения она не освобождает.

Гетманцев отметил, что вопрос налоговой амнистии обсуждался с Международным валютным фондом.

По материалам Економічна Правда
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