Криклий рассказал, как частные компании будут проводить техосмотр авто

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
До 2022 года в Украине планируют полностью внедрить техосмотр.
Об этом в студии программы “Сніданок з 1+1” рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
По его словам, сначала техосмотр вернут для подержанных автомобилей, которые впервые ввозятся в Украину, потом для переоборудованных авто, а в завершение вообще для всех машин.
Читайте также: В следующем году возобновят обязательный техосмотр
Он напомнил, что проверки уже вернули для коммерческого транспорта. Их осуществляют частные фирмы, а государство выполняет исключительно инспекционный контроль. При этом, по словам Криклия, возможность все “решить” за деньги здесь снижают за счет обязательной фотофиксации.
“Внедрено обязательную фотофиксацию. То есть без авто уже не может состояться прохождения техосмотра. Конечно, это надо доработать, чтобы была и видеозапись, и проверка, и полная неисправность, и это все сохранялось, как в европейских странах”, – отмечает министр.
Он сказал, что именно фото- и видеофиксация позволит полностью уничтожить возможность “за 50-100 долларов просто получить (техосмотр) и никуда не ехать”.
Криклий подчеркнул, что это вопрос безопасности и технического состояния автомобиля, а также экологии.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стало известно, сколько денег украинцы тратят на алкоголь ежемесячно6 ч. назад - 1480 7
Ford инвестирует почти $1,5 млрд в свои два завода в Детройте и создаст 3000 рабочих местВчера, 00:17 - 1010 5
Среди иностранцев-бизнесменов в Польше больше всего украинцев01.01.2020, 08:34 - 1082 2
Новая концептуальная система улавливания CO2 может снизить выбросы грузовиков на 90%9 ч. назад - 399 1
Курс доллара-2020: эксперт рассказал о ключевых факторах и дал прогноз01.01.2020, 20:00 - 16513 1
Названы 7 самых удобных автомобилейВчера, 22:32 - 1647 1
Ryanair откроет новый рейс из ЛьвоваВчера, 20:26 - 1526
Межбанк: рынок долго "просыпался" после новогодних праздниковВчера, 18:10 - 1524
Стало известно, сколько денег украинцы тратят на алкоголь ежемесячно6 ч. назад - 1480 7
В Украине рекордно вырос ВВП: на сколько он опередил прогнозы МВФ2 ч. назад - 1169
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 5010 8
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 2633 6
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 2486 2
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 2061 1
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 6077 3