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Криклий рассказал, как частные компании будут проводить техосмотр авто

Криклий рассказал, как частные компании будут проводить техосмотр авто

До 2022 года в Украине планируют полностью внедрить техосмотр.

Об этом в студии программы “Сніданок з 1+1” рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, сначала техосмотр вернут для подержанных автомобилей, которые впервые ввозятся в Украину, потом для переоборудованных авто, а в завершение вообще для всех машин.

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Он напомнил, что проверки уже вернули для коммерческого транспорта. Их осуществляют частные фирмы, а государство выполняет исключительно инспекционный контроль. При этом, по словам Криклия, возможность все “решить” за деньги здесь снижают за счет обязательной фотофиксации.

“Внедрено обязательную фотофиксацию. То есть без авто уже не может состояться прохождения техосмотра. Конечно, это надо доработать, чтобы была и видеозапись, и проверка, и полная неисправность, и это все сохранялось, как в европейских странах”, – отмечает министр.

Он сказал, что именно фото- и видеофиксация позволит полностью уничтожить возможность “за 50-100 долларов просто получить (техосмотр) и никуда не ехать”.

Криклий подчеркнул, что это вопрос безопасности и технического состояния автомобиля, а также экологии.

По материалам ТСН
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