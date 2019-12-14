В следующем году возобновят обязательный техосмотр

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С 2020 года в Украине должны возобновить технический осмотр автомобильного транспорта.
Об этом сказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
Он сообщил о том, что в ассоциации с ЕС такое положение среди обязательных. Поэтому в следующем году такой законопроект будет принят, надеется Криклий.
“Для этого нужно подготовить инфраструктурную среду. Постепенно введем, начиная с переоборудованных машин, ввозимых впервые, б/у машины, ввезенные из-за границы автомобили”, – отметил он.
Криклий считает, что с коррупцией в этой сфере позволит бороться видеофиксация процедур техосмотра.
Ранее сообщалось, до 1 января 2022 года проверка автомобилей на пригодность к эксплуатации будет проводиться только в случае регистрации или перерегистрации, смены собственника, изменения систем или их составляющих, влияющих на безопасность дорожного движения, или выезда за границу (до 1 января 2022 года – добровольно, а с 1 января 2022 года – в обязательном порядке).
Не подлежат обязательному прохождению технического контроля:
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