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Ryanair откроет новый рейс из Львова

Ryanair откроет новый рейс из Львова

Ryanair запустит рейсы из Львова в польский город Познань.

Об этом свидетельствуют данные на сайте авиаперевозчика.

График: рейсы будут выполняться с 1 апреля 2020 года дважды в неделю:

  • из Львова по средам — в 14:45, из Познани – в 12:00;
  • из Львова по воскресеньям — в 08:50, из Познани – в 06:05.

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Время в пути составит 1 час 20 минут.

Стоимость билетов – от 22 евро в одну сторону по тарифу Valu. В тариф включена перевозка только ручной клади, габаритами до 40х25х20 см и без ограничения по весу.

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По материалам Finance.UA
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