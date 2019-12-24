Ryanair откроет новый рейс из Львова

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Ryanair запустит рейсы из Львова в польский город Познань.
Об этом свидетельствуют данные на сайте авиаперевозчика.
График: рейсы будут выполняться с 1 апреля 2020 года дважды в неделю:
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Время в пути составит 1 час 20 минут.
Стоимость билетов – от 22 евро в одну сторону по тарифу Valu. В тариф включена перевозка только ручной клади, габаритами до 40х25х20 см и без ограничения по весу.
Кстати, неплохо сэкономить в путешествиях помогают кредитные карты. Мы как раз отобрали несколько выгодных кредитных карт для тех, кто не представляет свою жизнь без дорог.
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