EHang запустит экскурсионные полеты на беспилотных аэротакси

Китайская компания EHang заключила с фирмой-застройщиком Guangzhou Heli Chuangxin Real Estate соглашение о запуске экскурсионных полетов над городом на беспилотных аэротакси. Как сообщает eVTOL.com, первые такие экскурсии будут проводиться на территории города Гуанчжоу, где расположена штаб-квартира EHang.

Для туристических полетов будут использоваться двухместные 16-роторные беспилотные аэротакси EHang 216. Когда именно состоятся первые полеты, пока не известно. Хотя точные роли партнеров не раскрываются, можно предположить, что фирма-застройщик возьмет на себя строительство площадок для аэротакси, а EHang будет ответственна за сами аппараты.

What would it be like to travel through a 3D traffic system? EHang X TIANDE CENTRE, completed the first sight-seeing flight of passenger-grade autonomous aerial vehicle in Guangzhou!👏🛩️ pic.twitter.com/pW44fywaAD