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EHang запустит экскурсионные полеты на беспилотных аэротакси

EHang запустит экскурсионные полеты на беспилотных аэротакси

Китайская компания EHang заключила с фирмой-застройщиком Guangzhou Heli Chuangxin Real Estate соглашение о запуске экскурсионных полетов над городом на беспилотных аэротакси. Как сообщает eVTOL.com, первые такие экскурсии будут проводиться на территории города Гуанчжоу, где расположена штаб-квартира EHang.

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Для туристических полетов будут использоваться двухместные 16-роторные беспилотные аэротакси EHang 216. Когда именно состоятся первые полеты, пока не известно. Хотя точные роли партнеров не раскрываются, можно предположить, что фирма-застройщик возьмет на себя строительство площадок для аэротакси, а EHang будет ответственна за сами аппараты.


По материалам ITC.ua
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