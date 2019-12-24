EHang запустит экскурсионные полеты на беспилотных аэротакси

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Китайская компания EHang заключила с фирмой-застройщиком Guangzhou Heli Chuangxin Real Estate соглашение о запуске экскурсионных полетов над городом на беспилотных аэротакси. Как сообщает eVTOL.com, первые такие экскурсии будут проводиться на территории города Гуанчжоу, где расположена штаб-квартира EHang.
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Для туристических полетов будут использоваться двухместные 16-роторные беспилотные аэротакси EHang 216. Когда именно состоятся первые полеты, пока не известно. Хотя точные роли партнеров не раскрываются, можно предположить, что фирма-застройщик возьмет на себя строительство площадок для аэротакси, а EHang будет ответственна за сами аппараты.
What would it be like to travel through a 3D traffic system? EHang X TIANDE CENTRE, completed the first sight-seeing flight of passenger-grade autonomous aerial vehicle in Guangzhou!👏🛩️ pic.twitter.com/pW44fywaAD— EHang (@ehang) 3 декабря 2019 г.
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