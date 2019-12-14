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Первый в мире коммерческий беспилотный вертолет прошел авиаиспытания (видео)

Первый в мире коммерческий беспилотный вертолет прошел авиаиспытания (видео)

Американская компания Skyryse представила первый в мире вертолет с системой автономного управления.

Как сообщает Engadget, новинка уже прошла сертификацию в качестве беспилотного транспортного средства для коммерческих рейсов.

Основное отличие технологии от аналогичных разработок заключается в том, что она позволяет модифицировать уже готовые модели вертолетов, минуя этап разработки с нуля.

В качестве тестовой платформы для установки комплекта Flight Stack был избран четырехместный Robinson R-44. Фирменный набор компонентов управления обеспечивает как полностью, так и частично автономный полет – в последнем случае процесс напоминает работу круиз-контроля в автомобиле.

Комплект Flight Stack также включает сенсорные панели, названные “умными посадочными площадками”. Они передают автопилоту дополнительную информацию о погоде, а также объектах, которые низко летают (птицы или дроны), в окрестностях.

Предполагается, что все системы будут обмениваться данными с существующими сетями Федерального управления гражданской авиации США.

Новинка уже прошла летные испытания, дата коммерческого запуска беспилотного аэротакси будет объявлена ​​позже.

По материалам Телеканал 24
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