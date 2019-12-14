Первый в мире коммерческий беспилотный вертолет прошел авиаиспытания (видео)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Американская компания Skyryse представила первый в мире вертолет с системой автономного управления.
Как сообщает Engadget, новинка уже прошла сертификацию в качестве беспилотного транспортного средства для коммерческих рейсов.
Основное отличие технологии от аналогичных разработок заключается в том, что она позволяет модифицировать уже готовые модели вертолетов, минуя этап разработки с нуля.
В качестве тестовой платформы для установки комплекта Flight Stack был избран четырехместный Robinson R-44. Фирменный набор компонентов управления обеспечивает как полностью, так и частично автономный полет – в последнем случае процесс напоминает работу круиз-контроля в автомобиле.
Комплект Flight Stack также включает сенсорные панели, названные “умными посадочными площадками”. Они передают автопилоту дополнительную информацию о погоде, а также объектах, которые низко летают (птицы или дроны), в окрестностях.
Предполагается, что все системы будут обмениваться данными с существующими сетями Федерального управления гражданской авиации США.
Новинка уже прошла летные испытания, дата коммерческого запуска беспилотного аэротакси будет объявлена позже.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Переход на теплые полы: почему украинцы готовы отказаться от услуг централизованного отопленияВчера, 10:58 - 12153 41
Зеленский предлагает уменьшить "земельные" нормы - до 10 тысяч гектаров в одни рукиВчера, 14:01 - 804 17
Совет Нацбанка предложил отменить налог с депозитов и увеличить гарантированную сумму вкладаВчера, 13:03 - 4888 15
Почему гривна укрепляется, а цены не падаютВчера, 09:18 - 4050 9
Отрицательное сальдо внешней торговли товарами выросло на $460 миллионов - ГосстатПозавчера, 19:23 - 1319 8
Переход на теплые полы: почему украинцы готовы отказаться от услуг централизованного отопленияВчера, 10:58 - 12153 41
Совет Нацбанка предложил отменить налог с депозитов и увеличить гарантированную сумму вкладаВчера, 13:03 - 4888 15
Почему гривна укрепляется, а цены не падаютВчера, 09:18 - 4050 9
ПФУ показал размер повышения пенсий с 1 декабря (инфографика)Вчера, 08:00 - 3500 3
Минимальный размер единого взноса меняется с 1 январяВчера, 17:03 - 3175
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 939
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 855
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 1087
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 3351 3
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 3085 2