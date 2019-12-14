Что делать, если не начислили льготу - разъяснение Минсоцполитики

Заместитель Министра социальной политики Украины Виталий Музыченко рассказал, что делать льготникам, если им не начислена льгота, передает пресс-служба ведомства в FACEBOOK.

Льготнику необходимо обратиться в орган социальной защиты населения. Там следует уточнить информацию о себе, членах семьи и перечень услуг, которыми лицо пользуется.

Это необходимо для корректировки данных в Едином государственном реестре.

После этого льготнику должны доначислить соответствующую сумму, начиная с октября.

Ранее Finance.ua сообщал, что украинцам советуют активнее обращаться за субсидиями.

Справка Finance.ua:

Минсоцполитики инициирует изменения, которые позволят льготникам переходить на наличную форму в течение всего отопительного сезона, а не ограничиваться датой до 15 октября.