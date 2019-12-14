Что делать, если не начислили льготу - разъяснение Минсоцполитики

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Заместитель Министра социальной политики Украины Виталий Музыченко рассказал, что делать льготникам, если им не начислена льгота, передает пресс-служба ведомства в FACEBOOK.
Льготнику необходимо обратиться в орган социальной защиты населения. Там следует уточнить информацию о себе, членах семьи и перечень услуг, которыми лицо пользуется.
Это необходимо для корректировки данных в Едином государственном реестре.
После этого льготнику должны доначислить соответствующую сумму, начиная с октября.
Ранее Finance.ua сообщал, что украинцам советуют активнее обращаться за субсидиями.
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