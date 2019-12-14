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В столице нарушителей парковки оштрафовали на 2 млн грн

В столице нарушителей парковки оштрафовали на 2 млн грн

В Киеве за 6 месяцев инспекторы по парковке выписали водителям-нарушителям штрафов на сумму более 2 миллионов гривен.

Об этом сообщил советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.

В целом со 2-го июля инспекторы по парковке вынесли 5660 постановлений о штрафе за неправильную парковку. На данный момент уровень оплаты составляет 65%.

Ранее Finance.ua сообщал, новый способ оплаты штрафа за парковку в Киеве. Услуги эвакуации “Киевтранспарксервис” можно оплатить с помощью QR-кода.

Справка Finance.ua:

За что могут оштрафовать при парковке:

  • размещение автомобиля в зоне действия знаков 3.34 и 3.35 – штраф в размере 255 грн;
  • размещение автомобиля, которое создает препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения, в том числе:
  • остановка ближе 30 метров от посадочных площадок общественного транспорта или от дорожного знака такой остановки с обеих сторон;
  • остановка на пешеходных переходах и ближе 10 метров от них с обеих сторон;
  • остановка ближе 10 метров от выездов с примыкающих территорий и непосредственно в месте выезда;
  • остановка на перекрестках и ближе 10 метров от них с обеих сторон;
  • стоянка в местах, где создается помеха для движения пешеходов – штраф в размере 510 грн с временным задержанием (эвакуацией) автомобиля.
По материалам Finance.UA
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