В столице нарушителей парковки оштрафовали на 2 млн грн

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В Киеве за 6 месяцев инспекторы по парковке выписали водителям-нарушителям штрафов на сумму более 2 миллионов гривен.
Об этом сообщил советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.
В целом со 2-го июля инспекторы по парковке вынесли 5660 постановлений о штрафе за неправильную парковку. На данный момент уровень оплаты составляет 65%.
Ранее Finance.ua сообщал, новый способ оплаты штрафа за парковку в Киеве. Услуги эвакуации “Киевтранспарксервис” можно оплатить с помощью QR-кода.
За что могут оштрафовать при парковке:
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