В столице нарушителей парковки оштрафовали на 2 млн грн

В Киеве за 6 месяцев инспекторы по парковке выписали водителям-нарушителям штрафов на сумму более 2 миллионов гривен.

Об этом сообщил советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.

В целом со 2-го июля инспекторы по парковке вынесли 5660 постановлений о штрафе за неправильную парковку. На данный момент уровень оплаты составляет 65%.

Ранее Finance.ua сообщал, новый способ оплаты штрафа за парковку в Киеве. Услуги эвакуации “Киевтранспарксервис” можно оплатить с помощью QR-кода.

Справка Finance.ua:

За что могут оштрафовать при парковке:

размещение автомобиля в зоне действия знаков 3.34 и 3.35 – штраф в размере 255 грн;

размещение автомобиля, которое создает препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения, в том числе:

остановка ближе 30 метров от посадочных площадок общественного транспорта или от дорожного знака такой остановки с обеих сторон;

остановка на пешеходных переходах и ближе 10 метров от них с обеих сторон;

остановка ближе 10 метров от выездов с примыкающих территорий и непосредственно в месте выезда;

остановка на перекрестках и ближе 10 метров от них с обеих сторон;