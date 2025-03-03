В Украине запустили новые поезда по нескольким направлениям: сколько стоят билеты — Finance.ua

В Украине запустили новые поезда по нескольким направлениям: сколько стоят билеты Сегодня 10:44 — Личные финансы

В Украине запустили новые поезда по нескольким направлениям: сколько стоят билеты

УЗ в начале марта назначила дополнительные поезда на популярные среди украинцев туристические направления — в Киев, Одессу, Львов и Трускавец. Билеты на новые рейсы уже поступили в продажу.

Об этом сообщили в пресс-службе « Укрзализныци ».

«Назначаем еще три дополнительных поезда. Продажа билетов уже открыта», — говорится в сообщении.

Там также отметили, что поезда будут временными — рейсы запланированы только на отдельные дни марта.

График новых поездов

№ 168/167 Львов — Одесса — Львов.

Рейс запланирован на 9 марта. Отправление из Львова — 7:26. Прибытие в Одессу — 18:17.

Отправление из Одессы — 07:53. Прибытие во Львов — 18.23.

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№ 265/266 Киев — Одесса — Киев.

Рейс запланирован на 9 марта. Отправление из Киева — в 08:33. Прибытие в Одессу — 18:08.

Отправление из Одессы — 11:27. Прибытие в Киев — 20:42.

№ 159/160 Киев — Трускавец — Киев.

Рейсы запланированы на 16 и 30 марта. Отправление из Киева — 10:16. Прибытие в Трускавец — 19:37.

Отправление из Трускавца — 08:33. Прибытие в Киев — 19:11.

Стоимость билетов

На рейс 9 марта из Львова в Одессу билеты продают в вагоны классов купе и люкс. Их стоимость:

купе — 961 грн;

люкс — 2356 грн.

На рейс из Киева в Одессу, который также отправляется 9 марта, стоимость билетов:

купе — 900 грн;

люкс — 2204 грн.

На рейс из Киева в Трускавец на 16 марта есть вагоны классов плацкарт, купе и люкс по следующей стоимости:

плацкарт — 491 грн;

купе — 900 грн;

люкс — 2204 грн.

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