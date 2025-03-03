В Украине запустили новые поезда по нескольким направлениям: сколько стоят билеты — Finance.ua
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В Украине запустили новые поезда по нескольким направлениям: сколько стоят билеты

Личные финансы
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В Украине запустили новые поезда по нескольким направлениям: сколько стоят билеты
В Украине запустили новые поезда по нескольким направлениям: сколько стоят билеты
УЗ в начале марта назначила дополнительные поезда на популярные среди украинцев туристические направления — в Киев, Одессу, Львов и Трускавец. Билеты на новые рейсы уже поступили в продажу.
Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».
«Назначаем еще три дополнительных поезда. Продажа билетов уже открыта», — говорится в сообщении.
Там также отметили, что поезда будут временными — рейсы запланированы только на отдельные дни марта.

График новых поездов

  • № 168/167 Львов — Одесса — Львов.
Рейс запланирован на 9 марта. Отправление из Львова — 7:26. Прибытие в Одессу — 18:17.
Отправление из Одессы — 07:53. Прибытие во Львов — 18.23.
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  • № 265/266 Киев — Одесса — Киев.
Рейс запланирован на 9 марта. Отправление из Киева — в 08:33. Прибытие в Одессу — 18:08.
Отправление из Одессы — 11:27. Прибытие в Киев — 20:42.
  • № 159/160 Киев — Трускавец — Киев.
Рейсы запланированы на 16 и 30 марта. Отправление из Киева — 10:16. Прибытие в Трускавец — 19:37.
Отправление из Трускавца — 08:33. Прибытие в Киев — 19:11.

Стоимость билетов

На рейс 9 марта из Львова в Одессу билеты продают в вагоны классов купе и люкс. Их стоимость:
  • купе — 961 грн;
  • люкс — 2356 грн.
В Украине запустили новые поезда по нескольким направлениям: сколько стоят билеты
На рейс из Киева в Одессу, который также отправляется 9 марта, стоимость билетов:
  • купе — 900 грн;
  • люкс — 2204 грн.
В Украине запустили новые поезда по нескольким направлениям: сколько стоят билеты
На рейс из Киева в Трускавец на 16 марта есть вагоны классов плацкарт, купе и люкс по следующей стоимости:
  • плацкарт — 491 грн;
  • купе — 900 грн;
  • люкс — 2204 грн.
В Украине запустили новые поезда по нескольким направлениям: сколько стоят билеты
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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