Новый способ оплаты штрафа за парковку в Киеве

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Услуги эвакуации “Киевтранспарксервис” можно оплатить с помощью QR-кода.
Об этом сообщает пресс-служба департамента транспортной инфраструктуры КГГА.
“Отныне услуги эвакуации КП “Киевтранспарксервис” легче оплатить с помощью смартфона и приложения ПриватБанк Privat24”, – говорится в сообщении.
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Раньше заплатить штраф можно было:
Отмечается, что для уплаты штрафа за неправильную парковку необходимо просканировать QR-код, который также можно найти на эвакуаторах.
Как оплатить:
За что могут оштрафовать при парковке:
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