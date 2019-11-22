Новый способ оплаты штрафа за парковку в Киеве

Услуги эвакуации “Киевтранспарксервис” можно оплатить с помощью QR-кода.

Об этом сообщает пресс-служба департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

“Отныне услуги эвакуации КП “Киевтранспарксервис” легче оплатить с помощью смартфона и приложения ПриватБанк Privat24”, – говорится в сообщении.

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Раньше заплатить штраф можно было:

в отделении любого банка;

через платежный терминал;

через систему онлайн платежей.*

Отмечается, что для уплаты штрафа за неправильную парковку необходимо просканировать QR-код, который также можно найти на эвакуаторах.

Как оплатить:

необходимо скачать мобильное приложение Privat24;

после авторизации в приложении нужно нажать на знак штрих-кода;

отсканировать QR-код, изображенный ниже;

выбрать необходимую карту, с которой будут списаны средства. и оплатить эвакуацию.

Справка Finance.ua:

За что могут оштрафовать при парковке:

размещение автомобиля в зоне действия знаков 3.34 и 3.35 – штраф в размере 255 грн;

размещение автомобиля, которое создает препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения, в том числе:

остановка ближе 30 метров от посадочных площадок общественного транспорта или от дорожного знака такой остановки с обеих сторон;

остановка на пешеходных переходах и ближе 10 метров от них с обеих сторон;

остановка ближе 10 метров от выездов с примыкающих территорий и непосредственно в месте выезда;

остановка на перекрестках и ближе 10 метров от них с обеих сторон;