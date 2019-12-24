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Apple представил уникальную зарядку для Apple Watch (фото)

Apple представил уникальную зарядку для Apple Watch (фото)

Американский производитель Apple представил новое беспроводное зарядное устройство Apple Watch Charging Pad, которое поставляется со съемным кабелем USB-C. Этот аксессуар производится компанией Satechi по лицензии Apple.

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Наличие разъема USB-C делает это устройство более универсальным. Его можно подключить непосредственно к устройствам, оснащенных соответствующими разъемами, таким как новейшие MacBook и iPad Pro.

В качестве альтернативы, если вам нужно определенное расстояние, вы можете подключить зарядное устройство с помощью прилагаемого кабеля USB-C. Он позволяет подключить зарядное устройство к док-станции, блоку питания и так далее.

Это зарядное устройство совместимо со всеми моделями Apple Watch и размерами. Apple Watch Charging Pad предлагается на сайте Satechi за $44,99.

По материалам iXBT.com
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