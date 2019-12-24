Apple представил уникальную зарядку для Apple Watch (фото)

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Американский производитель Apple представил новое беспроводное зарядное устройство Apple Watch Charging Pad, которое поставляется со съемным кабелем USB-C. Этот аксессуар производится компанией Satechi по лицензии Apple.
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Наличие разъема USB-C делает это устройство более универсальным. Его можно подключить непосредственно к устройствам, оснащенных соответствующими разъемами, таким как новейшие MacBook и iPad Pro.
В качестве альтернативы, если вам нужно определенное расстояние, вы можете подключить зарядное устройство с помощью прилагаемого кабеля USB-C. Он позволяет подключить зарядное устройство к док-станции, блоку питания и так далее.
Это зарядное устройство совместимо со всеми моделями Apple Watch и размерами. Apple Watch Charging Pad предлагается на сайте Satechi за $44,99.
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