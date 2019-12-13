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Продажи iPhone в Китае обвалились более чем на 35%

Продажи iPhone в Китае обвалились более чем на 35%

В ноябре продажи iPhone в Китае упали более чем на 35%.

Об этом сообщает Credit Suisse, передает Reuters.

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Акции компании упали более чем на 1%, до 267,67 в начале торгов.

Общий объем поставок iPhone в Китай в период с сентября по ноябрь сократился на 7,4% по сравнению с 2018 годом.

В итоге доля Apple на китайском рынке смартфонов снизилась с 7 до 5%, а Huawei захватила рекордные 42% рынка.

Ранее Finance.ua сообщал, что в этом месяце Apple потеряла статус самой дорогой компании после того, как государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco вышла на биржу.

По материалам Mind
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