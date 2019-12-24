Micron разрешили поставлять продукцию для Huawei

Комментируя результаты минувшего квартала, которые оказались лучше ожиданий аналитиков, представитель руководства компании Micron Technology заявил, что ожидает восстановления показателей в 2020 году.

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Кроме того, он сообщил, что компания получила все запрошенные лицензии на поставку своей продукции китайской компании Huawei Technologies.

Это дает возможность «обеспечивать поддержку определенных продуктов и готовить новые продукты для мобильных и серверных компаний Huawei». Впрочем, в компании заверяют, что лицензии не окажут существенного влияния на выручку в течение ближайших кварталов.

Больший эффект будет иметь рост спроса на микросхемы памяти после имевшего место замедления.

Компания прогнозирует на текущий квартал (у нее это второй квартал 2020 финансового года) доход в размере 4,5-4,8 млрд долларов.