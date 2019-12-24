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Micron разрешили поставлять продукцию для Huawei

Micron разрешили поставлять продукцию для Huawei

Комментируя результаты минувшего квартала, которые оказались лучше ожиданий аналитиков, представитель руководства компании Micron Technology заявил, что ожидает восстановления показателей в 2020 году.

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Кроме того, он сообщил, что компания получила все запрошенные лицензии на поставку своей продукции китайской компании Huawei Technologies.

Это дает возможность «обеспечивать поддержку определенных продуктов и готовить новые продукты для мобильных и серверных компаний Huawei». Впрочем, в компании заверяют, что лицензии не окажут существенного влияния на выручку в течение ближайших кварталов.

Больший эффект будет иметь рост спроса на микросхемы памяти после имевшего место замедления.

Компания прогнозирует на текущий квартал (у нее это второй квартал 2020 финансового года) доход в размере 4,5-4,8 млрд долларов.

По материалам iXBT.com
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