Опубликовано первое изображение флагманского Huawei P40

Инсайдеры опубликовали качественные рендеры смартфона Huawei P40 с прямоугольной камерой, который компания собирается представить в следующем году.

Подобный дизайн камеры уже реализован на Samsung Galaxy A51, Galaxy A71, Vivo V17. Ожидается, что он станет трендом в 2020 году.

Модуль камеры Huawei P40 содержит до четырех датчиков, в то время как точное количество датчиков камеры в модели Pro на данный момент неизвестно, хотя, по слухам, там будет пять камер. Одним из этих модулей станет 64-мегапиксельный датчик Sony IMX686.

Помимо этого, серия Huawei P40, кажется, получит заднюю панель из стекла.

Huawei P40 получит плоский дисплей, который должен иметь размеры от 6,1 до 6,2 дюйма. У смартфона P40 Pro будет дисплей в стиле Samsung, который изгибается со всех четырех сторон и имеет размеры от 6,5 до 6,7 дюймов.

Оба телефона получат порт USB Type-C, лоток для SIM-карты и решетки динамиков в нижней части. Клавиша регулировки громкости и кнопки питания будут на правой стороне боковой панели моделей серии Huawei P40. У гаджетов не будет 3,5-мм аудиоразъема.

Рендеры не показывают, получат ли телефоны дисплеи с отверстиями или с вырезами, но определенно у них не будет всплывающего модуля для селфи-камеры. Оба телефона на этот раз могут получить OLED-панели со сканером отпечатков пальцев.

Технические характеристики серии Huawei P40 на данный момент расплывчаты. Есть вероятность, что Huawei P40 Pro может поставляться с гигантской батареей емкостью 5 500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 50 Вт. Телефон будет построен на процессоре Kirin 990, в котором встроен модем 5G для сотовой связи пятого поколения.

Ричард Ю уже подтвердил, что телефон будет работать на Android 10 с открытым исходным кодом, с надстройкой на основе EMUI 10. Однако для этих телефонов не будет доступно никаких приложений Google, таких как Gmail, Карты Google и так далее.

Инсайдеры опубликовали качественные рендеры смартфона Huawei P40 с прямоугольной камерой, который компания собирается представить в следующем году.



Фото: 91mobiles.com