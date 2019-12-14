Опубликовано первое изображение флагманского Huawei P40

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Инсайдеры опубликовали качественные рендеры смартфона Huawei P40 с прямоугольной камерой, который компания собирается представить в следующем году.
Подобный дизайн камеры уже реализован на Samsung Galaxy A51, Galaxy A71, Vivo V17. Ожидается, что он станет трендом в 2020 году.
Модуль камеры Huawei P40 содержит до четырех датчиков, в то время как точное количество датчиков камеры в модели Pro на данный момент неизвестно, хотя, по слухам, там будет пять камер. Одним из этих модулей станет 64-мегапиксельный датчик Sony IMX686.
Помимо этого, серия Huawei P40, кажется, получит заднюю панель из стекла.
Huawei P40 получит плоский дисплей, который должен иметь размеры от 6,1 до 6,2 дюйма. У смартфона P40 Pro будет дисплей в стиле Samsung, который изгибается со всех четырех сторон и имеет размеры от 6,5 до 6,7 дюймов.
Оба телефона получат порт USB Type-C, лоток для SIM-карты и решетки динамиков в нижней части. Клавиша регулировки громкости и кнопки питания будут на правой стороне боковой панели моделей серии Huawei P40. У гаджетов не будет 3,5-мм аудиоразъема.
Рендеры не показывают, получат ли телефоны дисплеи с отверстиями или с вырезами, но определенно у них не будет всплывающего модуля для селфи-камеры. Оба телефона на этот раз могут получить OLED-панели со сканером отпечатков пальцев.
Технические характеристики серии Huawei P40 на данный момент расплывчаты. Есть вероятность, что Huawei P40 Pro может поставляться с гигантской батареей емкостью 5 500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 50 Вт. Телефон будет построен на процессоре Kirin 990, в котором встроен модем 5G для сотовой связи пятого поколения.
Ричард Ю уже подтвердил, что телефон будет работать на Android 10 с открытым исходным кодом, с надстройкой на основе EMUI 10. Однако для этих телефонов не будет доступно никаких приложений Google, таких как Gmail, Карты Google и так далее.
Инсайдеры опубликовали качественные рендеры смартфона Huawei P40 с прямоугольной камерой, который компания собирается представить в следующем году.
Фото: 91mobiles.com
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Президент сказал, откуда взять деньги на повышение пенсий (видео)Вчера, 09:00 - 4614 15
Киевлянам объяснили, откуда берутся дополнительные начисления в платежкахВчера, 08:01 - 1990 12
Коломойский: «Все знают, что национализация была несправедливой»Вчера, 10:36 - 1916 11
В следующем году возобновят обязательный техосмотрВчера, 10:10 - 7863 11
Кабмин заморозил часть бюджетных выплат из-за нехватки денегВчера, 11:12 - 1770 8
В следующем году возобновят обязательный техосмотрВчера, 10:10 - 7863 11
Президент сказал, откуда взять деньги на повышение пенсий (видео)Вчера, 09:00 - 4614 15
Межбанк: все будет непростоВчера, 11:10 - 2225 2
Киевлянам объяснили, откуда берутся дополнительные начисления в платежкахВчера, 08:01 - 1990 12
Коломойский: «Все знают, что национализация была несправедливой»Вчера, 10:36 - 1916 11
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 1057
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 948
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 1147
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 3508 3
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 3223 2