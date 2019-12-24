Xiaomi выпустила "космический" рюкзак-переноску для животных (фото, видео)

Xiaomi совместно с производителем товаров для животных PetKit выпустила рюкзак, который подходит для переноски кошек и небольших собак (вес пассажиров – до 8 кг). Окошко с затемненным стеклом позволит питомцу наблюдать, что происходит вокруг него, но при этом не пугаться слишком яркого света. Дизайн напоминает космическую капсулу в ретро-стиле.

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Сам рюкзак состоит из нескольких слоев и обеспечивает оптимальное распределение нагрузки, на молниях есть защита от кражи. Нижняя часть отсека для питомца текстурированная, чтобы лапы не скользили по гладкой поверхности. Места внутри достаточно, чтобы животное могло прилечь.

За вентиляцию отвечают несколько отверстий, при этом воздух внутри обновляется, очищаясь и нагреваясь или охлаждаясь до нужной температуры, каждые 30 секунд. Это обеспечивает животному максимально комфортные условия в стрессовой ситуации. Система работает от пауэрбанка, который помещается в специальный кармашек.