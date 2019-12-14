Xiaomi запатентовала оболочку MIUI для смартфонов будущего

Компания Xiaomi недавно запатентовала графический дизайн обновленного пользовательского интерфейса фирменной оболочки MIUI.

Производитель планирует развивать идеи, продемонстрированные в революционном смартфоне Xiaomi Mi Mix Alpha.

Патентные изображения демонстрируют, как будет выглядеть пользовательский интерфейс на устройствах, оснащенных экранами, обволакивающими смартфон. К таким относится ранее анонсированный концептуальный телефон Xiaomi Mi Mix Alpha.

Еще год назад Xiaomi подала документы для регистрации “графического интерфейса пользователя для мобильных телефонов”, которые оснащены экранами со всех сторон. Этот патент был утвержден 13 декабря 2019 г. и находится в базе данных Всемирной организации интеллектуальной собственности.



Фото: 24tv.ua

В патенте присутствуют эскизы, на которых показаны интерфейсы музыкального плеера, камеры, приложения погоды и и других программ. Согласно патентной информации, передняя, ​​задняя, ​​левая и правая стороны телефона являются экранами.

На левой части смартфона появляются системные сообщения, а на правой можно располагать иконки для быстрого доступа к наиболее популярным функциям, например, чтобы сделать фото, скриншот, отрегулировать громкость, управлять музыкой и и другими функциями.



Фото: 24tv.ua

Такая информация, как звонки, сообщения, время, погода и заряд также выводятся на левый и правый экраны. Этот патент подтверждает, что Xiaomi планирует развивать идею создания смартфонов, похожих на Xiaomi Mi Mix Alpha.

Несколько рендеров на базе этой информации создал ресурс Letsgodigital, который утверждает, что следующий смартфон Xiaomi с подобным интерфейсом получит подэкранную камеру.