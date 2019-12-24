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Facebook следит за пользователями, даже если они отключают эту функцию

Facebook следит за пользователями, даже если они отключают эту функцию

Facebook может определить, где находятся пользователи, даже если они отказываются от отслеживания их местонахождения.

Об этом сказано в письме, отправленном сенаторам США.

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В ответ на запрос двух сенаторов о предоставлении информации гигант социальных сетей объяснил, каким образом он узнает, где находятся люди, даже после того, как они решили не передавать компании точные данные о своем местонахождении.

По признанию Facebook, местонахождение пользователя определяется по результатам поиска пользователей на фотографиях, сделанных в определенном месте, и по регистрациям в каких-либо местах. Люди также могут поделиться адресом для покупок в разделе покупок на Facebook или просто включить его в информацию своего профиля. Кроме того, устройства, подключенные к Интернету, получают IP-адреса, по которым тоже определяется местонахождение пользователя.

Facebook утверждает, что знание местонахождения пользователя помогает защищать учетные записи, обнаруживая подозрительное поведение при входе в систему. Кроме того, знание местонахождения позволяет показывать более релевантную рекламу и бороться с дезинформацией.

По материалам iXBT.com
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