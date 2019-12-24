Facebook следит за пользователями, даже если они отключают эту функцию

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Facebook может определить, где находятся пользователи, даже если они отказываются от отслеживания их местонахождения.
Об этом сказано в письме, отправленном сенаторам США.
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В ответ на запрос двух сенаторов о предоставлении информации гигант социальных сетей объяснил, каким образом он узнает, где находятся люди, даже после того, как они решили не передавать компании точные данные о своем местонахождении.
По признанию Facebook, местонахождение пользователя определяется по результатам поиска пользователей на фотографиях, сделанных в определенном месте, и по регистрациям в каких-либо местах. Люди также могут поделиться адресом для покупок в разделе покупок на Facebook или просто включить его в информацию своего профиля. Кроме того, устройства, подключенные к Интернету, получают IP-адреса, по которым тоже определяется местонахождение пользователя.
Facebook утверждает, что знание местонахождения пользователя помогает защищать учетные записи, обнаруживая подозрительное поведение при входе в систему. Кроме того, знание местонахождения позволяет показывать более релевантную рекламу и бороться с дезинформацией.
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