0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 26 0

Facebook в тестовом режиме добавил раздел с новостями

Facebook в тестовом режиме добавил раздел с новостями

Американская компания Facebook добавила в социальной сети раздел с новостями под названием Facebook News, который работает в тестовом режиме.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как сообщается, в новом разделе Facebook News пользователи социальной сети смогут ознакомиться с персональной подборкой новостей. В разделе будут представлены отобранные журналистами компании новости, персонализированные сообщения, тематические разделы и подписки. Также в новом разделе Facebook News будут доступны местные репортажи.

“Мы хотим, чтобы в цифровую эпоху процветали новые формы СМИ, в том числе индивидуальная, независимая журналистика. Именно поэтому мы продолжим расширять алгоритмический способ отбора новостей для пользователей”, – говорится в сообщении Facebook.

Отмечается, что пока новый раздел Facebook News доступен только для почти 200 тыс. пользователей из США. В период тестирования новым разделом соцсети смогут воспользоваться пользователи в больших американских городах, таких как Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Чикаго.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.