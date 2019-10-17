Facebook в тестовом режиме добавил раздел с новостями

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Американская компания Facebook добавила в социальной сети раздел с новостями под названием Facebook News, который работает в тестовом режиме.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Как сообщается, в новом разделе Facebook News пользователи социальной сети смогут ознакомиться с персональной подборкой новостей. В разделе будут представлены отобранные журналистами компании новости, персонализированные сообщения, тематические разделы и подписки. Также в новом разделе Facebook News будут доступны местные репортажи.
“Мы хотим, чтобы в цифровую эпоху процветали новые формы СМИ, в том числе индивидуальная, независимая журналистика. Именно поэтому мы продолжим расширять алгоритмический способ отбора новостей для пользователей”, – говорится в сообщении Facebook.
Отмечается, что пока новый раздел Facebook News доступен только для почти 200 тыс. пользователей из США. В период тестирования новым разделом соцсети смогут воспользоваться пользователи в больших американских городах, таких как Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Чикаго.
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