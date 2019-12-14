Заработала видеофиксация практического экзамена на право управления авто

Экзамены на право управления транспортным средством – одна из самых популярных услуг в сервисных центрах МВД: например, в 2018 году в Украине впервые выдано 409 729 водительских удостоверений. Об этом сказал заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Юрий Смольянинов.

Об этом сообщает МВД.

Как будет проходить процедура. Ход экзамена начнут фиксировать с помощью технических средств контроля, которые будут устанавливаться в каждом экзаменационном авто.

Когда начнет работать – с 24 декабря.

Учебные автомобили будут оснащены камерами, которые будут фиксировать действия кандидата в водители на дороге и ситуацию в салоне. В целом будут функционировать 440 мобильных приборов.

Цель нововведения – уменьшить коррупционную составляющую, избежать возможных разногласий при сдаче экзамена и выявить совершенное правонарушение. В случае разногласий кандидат в водители будет иметь возможность обжаловать результаты экзамена.

На период тестового режима срок хранения выгруженной информации с видеорегистратора составит 10 суток.

В это время кандидат в водители имеет право отказаться от фиксации процесса сдачи практического экзамена.

Обязательной фиксация экзаменов станет с 2020 года, а отказ кандидата в водители от видеофиксации экзамена станет основанием для его недопуска к сдаче практики.

Справка Finance.ua: