Заработала видеофиксация практического экзамена на право управления авто

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Экзамены на право управления транспортным средством – одна из самых популярных услуг в сервисных центрах МВД: например, в 2018 году в Украине впервые выдано 409 729 водительских удостоверений. Об этом сказал заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Юрий Смольянинов.
Об этом сообщает МВД.
Как будет проходить процедура. Ход экзамена начнут фиксировать с помощью технических средств контроля, которые будут устанавливаться в каждом экзаменационном авто.
Когда начнет работать – с 24 декабря.
Учебные автомобили будут оснащены камерами, которые будут фиксировать действия кандидата в водители на дороге и ситуацию в салоне. В целом будут функционировать 440 мобильных приборов.
Цель нововведения – уменьшить коррупционную составляющую, избежать возможных разногласий при сдаче экзамена и выявить совершенное правонарушение. В случае разногласий кандидат в водители будет иметь возможность обжаловать результаты экзамена.
Обязательной фиксация экзаменов станет с 2020 года, а отказ кандидата в водители от видеофиксации экзамена станет основанием для его недопуска к сдаче практики.
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