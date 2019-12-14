Рада провалила законопроект о легализации игорного бизнеса

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Парламент отклонил проект закона о государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр.
Разработанный Кабинетом министров документ поддержали 213 народных депутатов при необходимых 226.
Председатель ВР Дмитрий Разумков поставил на голосование предложение вернуть законопроект в комитет для доработки. Эту инициативу поддержали 243 голосами.
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Документ предусматривает ограничение количества лицензий, игорных заведений и игрового оборудования. Планируют размещать казино только в пятизвездочных гостиницах и сократить количество игровых автоматов.
Допускать к участию в азартных играх будут только лиц старше 18 лет. Игрок обязан будет предъявить паспорт, в интернете – скан-копии документов или электронно-цифровую подпись. За допущение к игре младшего человека организатору грозит штраф в размере более 2 млн грн (500 минимальных зарплат).
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