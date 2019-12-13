Легализация игорного бизнеса: что предлагают Раде

Председатель парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада может принять законопроект о легализации игорного бизнеса за основу уже во вторник, 17 декабря. Об этом он сказал в ходе брифинга.

Так, Арахамия уточнил, что именно предлагается соответствующим проектом закона.

Документ будет предусматривать:

игорное пространство будет четко и жестко отделено от других общественных пространств;

будет создана национальная мониторинговая онлайн-система и база игроков;

количество залов уменьшится в десять раз, количество автоматов – в четыре раза;

наземные казино будут функционировать только в гостиницах с 5 звездами;

за ведение игорного бизнеса без лицензии – от 4 до 8 лет;

работникам правоохранительных органов за бездействие – от 3 до 6 лет

средства от игорного бизнеса через спецфонд направлены на поддержку спорта, медицины и образования.

Читайте также: Доход от легализации игорного бизнеса может достичь 5-9 миллиардов – Маркарова

Напомним, председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что парламент сможет принять законопроект о регулировании в сфере игорного бизнеса на этой неделе, если документ будет рекомендован комитетом на заседании во вторник.