Легализация игорного бизнеса: что предлагают Раде

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Председатель парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада может принять законопроект о легализации игорного бизнеса за основу уже во вторник, 17 декабря. Об этом он сказал в ходе брифинга.
Так, Арахамия уточнил, что именно предлагается соответствующим проектом закона.
Документ будет предусматривать:
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Напомним, председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что парламент сможет принять законопроект о регулировании в сфере игорного бизнеса на этой неделе, если документ будет рекомендован комитетом на заседании во вторник.
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