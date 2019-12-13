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Легализация игорного бизнеса: что предлагают Раде

Легализация игорного бизнеса: что предлагают Раде

Председатель парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада может принять законопроект о легализации игорного бизнеса за основу уже во вторник, 17 декабря. Об этом он сказал в ходе брифинга.

Так, Арахамия уточнил, что именно предлагается соответствующим проектом закона.

Документ будет предусматривать:

  • игорное пространство будет четко и жестко отделено от других общественных пространств;
  • будет создана национальная мониторинговая онлайн-система и база игроков;
  • количество залов уменьшится в десять раз, количество автоматов – в четыре раза;
  • наземные казино будут функционировать только в гостиницах с 5 звездами;
  • за ведение игорного бизнеса без лицензии – от 4 до 8 лет;
  • работникам правоохранительных органов за бездействие – от 3 до 6 лет
  • средства от игорного бизнеса через спецфонд направлены на поддержку спорта, медицины и образования.

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Напомним, председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что парламент сможет принять законопроект о регулировании в сфере игорного бизнеса на этой неделе, если документ будет рекомендован комитетом на заседании во вторник.

По материалам РБК-Украина
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