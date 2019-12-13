Киевляне смогут передать показания счетчиков через фотографии

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Жители столицы смогут передавать показатели своих счетчиков через фотографии.
Об этом сообщили в КП «Киевтеплоэнерго», передает пресс-служба ведомства.
“С помощью смартфона, присоединившись к специальной системе, киевляне смогут передавать просто фотографии своих приборов учета с показателями использованной горячей воды и тепла. Система сама передаст данные в компанию, а электроника посчитает сумму к оплате, которую потребитель получит в платежке”, – рассказал директор СП «Энергосбыт» коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» Константин Лопатин.
Весной планируют создать бета-версию такой системы и введут ее в столице.
Также передать показания можно:
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