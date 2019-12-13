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Киевляне смогут передать показания счетчиков через фотографии

Киевляне смогут передать показания счетчиков через фотографии

Жители столицы смогут передавать показатели своих счетчиков через фотографии.

Об этом сообщили в КП «Киевтеплоэнерго», передает пресс-служба ведомства.

“С помощью смартфона, присоединившись к специальной системе, киевляне смогут передавать просто фотографии своих приборов учета с показателями использованной горячей воды и тепла. Система сама передаст данные в компанию, а электроника посчитает сумму к оплате, которую потребитель получит в платежке”, – рассказал директор СП «Энергосбыт» коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» Константин Лопатин.

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Весной планируют создать бета-версию такой системы и введут ее в столице.

Также передать показания можно:

  • через личный кабинет на сайте КП «Киевтеплоэнерго», указав личный счет и адрес;
  • с помощью терминала при оплате услуг;
  • в банковском отделении, заполнив соответствующие поля в счете-сообщении;
  • на сайте коммунального предприятия «Главный информационно-вычислительный центр» (КП ГИВЦ).

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров разработал механизм, который позволит снизить размер платежей украинцев за жилищно-коммунальные услуги на 30%.
  • Киевляне могут увидеть в платежке за отопление дополнительные начисления в случае перераспределения объемов потребления по многоквартирному дому, когда один из соседей не передавал соответствующие показатели счетчика.
По материалам Finance.UA
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