Киевляне смогут передать показания счетчиков через фотографии

Жители столицы смогут передавать показатели своих счетчиков через фотографии.

Об этом сообщили в КП «Киевтеплоэнерго», передает пресс-служба ведомства.

“С помощью смартфона, присоединившись к специальной системе, киевляне смогут передавать просто фотографии своих приборов учета с показателями использованной горячей воды и тепла. Система сама передаст данные в компанию, а электроника посчитает сумму к оплате, которую потребитель получит в платежке”, – рассказал директор СП «Энергосбыт» коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» Константин Лопатин.

Весной планируют создать бета-версию такой системы и введут ее в столице.

Также передать показания можно:

через личный кабинет на сайте КП «Киевтеплоэнерго», указав личный счет и адрес;

в центрах коммунального сервиса (в одном из отделений или по телефону 247-40-40)

с помощью терминала при оплате услуг;

в банковском отделении, заполнив соответствующие поля в счете-сообщении;

на сайте коммунального предприятия «Главный информационно-вычислительный центр» (КП ГИВЦ ).

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