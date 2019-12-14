Госстат ухудшил данные по росту экономики Украины

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Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в ІII квартале 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) увеличился на 0,6%, а по сравнению с ІII кварталом 2018 г. – на 4,1%.
Об этом сообщает Госстат.
Номинальный ВВП составил 1105,5 млрд, а ВВП в расчете на одного человека – 26 286 грн.
По данным статистического ведомства, номинальный ВВП III квартале 2019 г. составил 1105,5 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека – 26 286 грн.
Ранее Госстат сообщал о росте ВВП Украины на 2,5% в I квартале, на 4,6% во II квартале и на 4,2% в III квартале 2019 года.
Ранее сообщалось, что Всемирный банк прогнозирует замедление темпов роста экономики Украины в четвертом квартале 2019 года, а также в 2020 году. По результатам первых 9 месяцев года рост экономики составил 3,9%, однако динамика ключевых отраслей украинской экономики не выглядит радостно.
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