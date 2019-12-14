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За 5 лет количество женщин в украинском IT выросло вчетверо

За 5 лет количество женщин в украинском IT выросло вчетверо

За последние 5 лет в украинской IT-отрасли выросло количество женщин-специалистов: с 9000 до 40 000 человек.

Такие данные предоставила компания GlobalLogic после того, как провела анализ гендерного баланса в индустрии на первое полугодие 2019 года.

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На этот период женщины-специалисты составляли 24% рабочей силы в украинском IT, и эта доля стабильно растет: на более чем 16% в год.

Большинство из них занимается тестированием софта или менеджментом проектов. Доля тестировщиц и женщин на менеджерских позициях по сравнению с мужчинами-специалистами в этих направлениях составляет по 38%, а среди всех разработчиков 11% — женщины.

Женщины все чаще занимают не только административные, но и технические позиции. На начало 2019 года технические специалисты составляли 89,5% всех женщин, сотрудничающих с компанией (5 лет назад этот показатель равнялся 62,6%). Из них более половины занимаются тестированием, 40% — разработкой.

По материалам AIN.UA
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