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Что нужно, чтобы подтвердить наличие стажа до 2004 года

Что нужно, чтобы подтвердить наличие стажа до 2004 года

Чтобы подтвердить наличие стажа до 2004 года, необходимо предоставить трудовую книжку. Но если она утеряна, то есть варианты подтверждения стажа.

Об этом сообщают в Пенсионном фонде.

Что может подтвердить трудовой стаж – документом, подтверждающим стаж, может быть выписка из приказа, сведения о заработной плате.

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В обязанности предприятия входит хранение этих документов.

Если предприятие ликвидировано – все документы должны быть переданы в архив и храниться там в течение 75 лет.

Чтобы подтвердить стаж, полученный до 2004 года – вам нужно обратиться в архив и сделать запрос на получение необходимых документов.

Как ранее писал Finance.ua, на досрочный выход на пенсию имеют право две категории населения:

  • Первая — те, кто работал во вредных и тяжелых условиях — шахтеры, работники химической промышленности.

Вторая пенсия с Приват24

  • Вторая категория — женщины, которые родили 5 и больше детей и воспитали их до возраста 6 лет, женщины, которые родили и воспитали детей с инвалидностью, военнослужащие-участники боевых действий.

Минимальный пенсионный возраст для этих категорий — 50 лет.

Справка Finance.ua

  • В Украине зарегистрировано более 11 млн пенсионеров. Средний размер выплаты после перерасчета составил более 3 тыс. гривен.
  • Размер пенсии зависит от двух показателей: продолжительности страхового стажа человека и среднего заработка.
По материалам Finance.UA
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