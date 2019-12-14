Что нужно, чтобы подтвердить наличие стажа до 2004 года

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Чтобы подтвердить наличие стажа до 2004 года, необходимо предоставить трудовую книжку. Но если она утеряна, то есть варианты подтверждения стажа.
Об этом сообщают в Пенсионном фонде.
Что может подтвердить трудовой стаж – документом, подтверждающим стаж, может быть выписка из приказа, сведения о заработной плате.
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В обязанности предприятия входит хранение этих документов.
Если предприятие ликвидировано – все документы должны быть переданы в архив и храниться там в течение 75 лет.
Чтобы подтвердить стаж, полученный до 2004 года – вам нужно обратиться в архив и сделать запрос на получение необходимых документов.
Как ранее писал Finance.ua, на досрочный выход на пенсию имеют право две категории населения:
Минимальный пенсионный возраст для этих категорий — 50 лет.
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